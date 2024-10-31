朝鮮證試射洲際彈道導彈　金正恩：強化核武立場不變　日防相：或是新型導彈 (11:40)

聯合參謀本部表示，軍方發現朝鮮在當地時間今早7時10分從平壤一帶，以高仰角向東部海域發射遠程彈道導彈。韓軍提升戒備級別，與美日分享導彈資訊，維持警戒。

日本防相中谷元表示，該導彈於上午8時37分左右落在北海道奧尻島以西的專屬經濟區外，飛行時間約達1小時27分鐘，為歷來最長，認為所試射的可能是新型導彈。韓國軍方表示，該枚導彈或用上了新研發的固體燃料推進器，可能是測試更重型的彈頭。

美國國家安全會議發言人Sean Savett稱，今次試射雖然未對美國和盟國的民眾或土地構成威脅，但強烈譴責朝鮮此舉加劇區內緊張局勢，公然違反聯合國安理會決議，強調華府會採取一切必要措施，確保美國、韓國及日本安全。

這是朝鮮今年首次發射洲際彈道導彈，對上一次是去年12月18日發射「火星18」型洲際導彈。韓聯社報道，試射前數小時，美韓防長於華盛頓會晤，以強烈措辭譴責朝鮮派兵援俄，朝鮮射彈導之舉或是欲表達不滿。而現時距離美國大選僅餘5天，朝鮮可能也想藉今次試射「刷存在感」。韓國聯合參謀本部表示，韓美已開會溝通，雙方防長商定，將實施有美方戰略武器參與的聯合演習，展現同盟的反制決心。（韓聯社／路透社／共同社）