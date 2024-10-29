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以色列禁UNRWA境內運作　聯合國斥加劇加沙人道危機 (15:38)

以色列國會周一（28日）不理美歐等國反對通過兩項法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內展開活動或提供服務，包括被佔領的東耶路撒冷、加沙及西岸，國會也通過將UNRWA列為「恐怖組織」，切斷以色列與UNRWA的官方接觸。有關法案3個月後生效。此舉惹來聯合國及西方多國批評，斥加劇加沙人道危機。

UNRWA主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）發聲明，批評以色列國會的表決開創了「危險先例」，違反《聯合國憲章》及國際法，強調此舉只會加深巴勒斯坦人尤其是加沙民眾的苦難。美國國務院發言人米勒表示，華府對有關投票深表擔憂，敦促以色列暫停實施該項法案，認為UNRWA在加沙提供援助的角色不可取代。

以色列總理內塔尼亞胡則表示，參與針對以色列恐怖活動的UNRWA人員必須被究責，強調會與其他國際伙伴合作繼續以不威脅以色列安全的方式，給加沙平民提供人道援助。

UNRWA成立於1949年，主要負責向生活在西岸、加沙及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦註冊難民提供人道援助、教育和醫療等服務。去年10月以哈戰爭爆發後，UNRWA在加沙提供人道援助上發揮關鍵作用。以色列指控UNRWA部分職員參與去年哈馬斯突襲以色列的行動。（衛報/BBC）

相關字詞﹕以色列 以色列哈馬斯戰爭 聯合國 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處UNRWA 編輯推介

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