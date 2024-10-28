朝鮮調查指無人機來自韓軍斥「嚴重侵犯」主權　韓方稱無回應價值 (15:36)

朝鮮日前在平壤發現一架墜落無人機，當時判定為韓國放飛的軍用無人機。國防省發言人說，由國防省和國家保衛省等相關專業機構組成的聯合調查組，在墜落無人機殘骸中拆卸了飛行控制模塊，並對無人機飛行計劃及飛行歷史紀錄進行全面分析。

調查顯示，該無人機於本月8日晚上11時25分30秒在白翎島起飛，經西岸黃海南道長淵郡和椒島周邊海域飛到南漕鴨島周邊海域後變更航線，經南浦市千里馬區上空進入平壤上空，然後分別於翌日凌晨1時32分8秒和1時35分11秒，在外務省大樓和勝利地鐵站之間區域上空，以及國防省大樓上空投放政治傳單。

調查又發現，在2023年6月5日至2024年10月8日，該無人機共有238項飛行計劃和紀錄，除最後一次入侵朝鮮外，其餘飛行軌迹均在韓國領空內。分析表明，無人機的飛行控制程序中包含在特定位置投放傳單的設定，當無人機到達指定位置時，將自動觸發投放裝置。發言人說，經調查確定的證據清楚證明，該無人機入侵目的是空投反朝政治傳單，警告如韓方再次幹出侵犯朝鮮主權的行為，朝方將「採取毫不留情」的行動。（新華社/中新社/中央社/朝中社）