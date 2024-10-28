日執政聯盟失議席過半　自民黨未能達成選舉目標 (00:18)

在眾議院465席中，不計未確定結果的37席，自民黨只獲181席，盟友公明黨也只有22席。在野陣營方面，立憲民主黨獲142席、日本維新會34席、共產黨6席、國民民主黨24席。

這次選舉結果反映統一教會爭議和「回扣門」政治資金醜聞造成的打擊，其中多名涉及「回扣門」的議員連任失敗。在最受「回扣門」打擊的舊安倍派，在前首相安倍晉三去世後暫掌派閥的「五人眾」中，前經濟產業相西村康稔和被迫退黨的前黨參議院幹事長世耕弘成分別順利當選，前黨政調會長萩生田光一和前內閣官房長官松野博一險勝，高木毅成為唯一落敗者，他承認敗選是「個人失德所致」。安倍派另有多名涉及回扣門的議員落敗，包括前黨政調會長下村博文和前奧運相丸川珠代。

在另一受回扣門重創的舊二階派，原會長二階俊博被轉戰眾院的地方死敵世耕攻破地盤，令其子二階伸康落選，原內定會長接班人武田良太也敗北。

現任閣員中有3人在小選區落敗，包括農林水產相小里泰弘、法務相牧原秀樹、復興相伊藤忠彥，尚未確定能否透過比例代表制復活。公明黨代表石井啟一也篤定落選。

自民黨選舉對策本部長小泉進次郎昨晚表示，「選情嚴峻是自己的責任」，就自己「能力不足」向黨友致歉。

（共同社/NHK）