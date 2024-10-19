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古巴全國大停電　千萬人斷電 (15:27)

古巴最大發電廠周五（18日）故障，導致全國大停電，約1000萬人受影響。近幾周古巴部分地區已持續長時間停電，總理馬雷羅周四（17日）剛宣布國家進入「能源緊急狀態」，學校關閉、非必要企業生產及服務暫停以減少用電，使經濟陷入癱瘓。截至當地時間周五晚，只緩慢恢復小量電力供應。

古巴能源部表示，國內8座老舊燃煤發電廠中最大的安東尼奧‧吉特拉斯（Antonio Guiteras）發電廠，於當地時間周五早上11時突然停運，導致全國電網崩潰，千萬人斷電。

而在周五的大停電前，古巴一些省分已經連續數周每天停電長達20小時，促使總理馬雷羅周四宣布國家進入「能源緊急狀態」，所有學校、夜店等娛樂場所關閉，當局也下令非必要企業停止生產，以維持低限度供電。有學者指出，記憶中古巴唯一一次全國大停電是2022年，當時是遭颶風吹襲之後。

馬雷羅表示，過去幾周不斷惡化的電力危機主要是因基建老化、燃料短缺和需求增加，當中燃料短缺是最大因素。上周吹襲美洲的颶風米爾頓引發的強風，令船舶難以向發電廠運送燃料。古巴政府也歸咎美國貿易禁運及前總統特朗普政府實施的制裁，使古巴難以獲得發電廠運作所需的燃料及零件。（路透社/BBC/法新社/華盛頓郵報）

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