錫克教領袖命案引發外交風波　加拿大印度互逐外交官 (15:11)

印度政府周一表示，已召見目前加拿大駐印度最高級外交官員、代理高級專員惠勒（Stewart Wheeler），並下令他、其副手和4名首席秘書周六深夜11時59分前離境，同時稱正從加拿大「撤回」6名外交官。加拿大隨後表示，宣布驅逐印度駐加高級專員維爾馬（Sanjay Kumar Verma）和5名外交官。

加拿大總理杜魯多在記者會上說，印度特工持續參與對公共安全構成重大威脅的活動，鎖定南亞裔加拿大人，並涉及威脅和暴力行為，包括謀殺，「我們無法接受這種事」。外交部長趙美蘭說：「驅逐這些人的決定經過深思熟慮，而且是在加拿大皇家騎警蒐集到充分、明確、具體證據之後才這麼做，證據顯示這6人是尼傑爾案的嫌疑人。」

尼傑爾1997年移民加拿大，2015年取得公民身分，他主張在印度旁遮普省建立錫克教「哈利斯坦國」（Khalistan）。印度當局一直以恐怖主義和密謀殺人為由通緝他。尼傑爾去年6月在溫哥華一座錫克廟的停車場被殺害，案發後有4名涉案印度人被捕。

（法新社/路透社）

印度官員沒否認政府涉殺錫克教領袖（2023年9月23日）