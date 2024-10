Daron Acemoglu與James Robinson先後合著《Economic Origins of Dictatorship and Democracy》(獨裁與民主政權的經濟源頭,2006)和《國家為什麼會失敗》(Why Nations Fail,2012),後者更令二人聲名大噪。Daron Acemoglu去年再與麻省理工學院同僚Simon Johnson發表新書《Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity》(權力與進步:科技與繁榮的千年奮鬥)。

3人的得獎理由是「幫助理解國家之間的繁榮差異」,並展示社會制度(societal institutions)對一國繁榮的重要性;法治和制度差劣的社會榨取人民,不會產生經濟增長或帶來良好改變。(諾貝爾獎網站)