警揭東京卡丁車公司違規租車予無駕照遊客 (14:43)

日本傳媒報道，東京警視廳以向沒有駕駛執照的外國遊客出租卡丁車供其在公共道路上行駛、涉嫌違反《道路交通法》（提供無證駕駛車輛）為由，將東京都內從事卡丁車出租業務的40多歲負責人的資料移送至檢方。警方指有關做法存在引發嚴重事故的隱患，向檢方附加了要求起訴的「嚴厲處分」意見。
日本的公路卡丁車是遊客熱門玩意，不少人穿上遊戲人物造型服裝，駕駛這些小型汽車在鬧市行駛。公路卡丁車被歸類為普通汽車，駕駛者必須持有獲日本認可的有效國際駕駛執照。
共同社和《讀賣新聞》等日媒周五（11日）引述辦案人員報道，上述涉事的是大田區一間公司的卡丁車業務男負責人，涉嫌於4月7日向沒有國際駕照的2名男遊客出租卡丁車，供其在港區的公路上行駛，其中一人駕駛期間撞上路邊一輛停泊的汽車導致損毁。共同社報道，涉事公司去年秋天成立，至今租借過卡丁車給約3300人。租借資料顯示，近50人可能沒有有效駕照。該負責人承認「對員工的指導不足」。
東京警視廳表示，今年1至8月發生與卡丁車相關的受傷事故有7宗，物件損毁事故有18宗。去年警視廳接獲超過100宗關於卡丁車違反交通條例、製造噪音和司機在交通燈位下車拍照等的投訴。警視廳今年2月要求東京都內商家徹底做好駕照確認工作，並且不要在公路上拍照留念。（共同社/讀賣新聞/日本時報）