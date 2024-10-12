警揭東京卡丁車公司違規租車予無駕照遊客 (14:43)

日本的公路卡丁車是遊客熱門玩意，不少人穿上遊戲人物造型服裝，駕駛這些小型汽車在鬧市行駛。公路卡丁車被歸類為普通汽車，駕駛者必須持有獲日本認可的有效國際駕駛執照。

共同社和《讀賣新聞》等日媒周五（11日）引述辦案人員報道，上述涉事的是大田區一間公司的卡丁車業務男負責人，涉嫌於4月7日向沒有國際駕照的2名男遊客出租卡丁車，供其在港區的公路上行駛，其中一人駕駛期間撞上路邊一輛停泊的汽車導致損毁。共同社報道，涉事公司去年秋天成立，至今租借過卡丁車給約3300人。租借資料顯示，近50人可能沒有有效駕照。該負責人承認「對員工的指導不足」。

東京警視廳表示，今年1至8月發生與卡丁車相關的受傷事故有7宗，物件損毁事故有18宗。去年警視廳接獲超過100宗關於卡丁車違反交通條例、製造噪音和司機在交通燈位下車拍照等的投訴。警視廳今年2月要求東京都內商家徹底做好駕照確認工作，並且不要在公路上拍照留念。（共同社/讀賣新聞/日本時報）