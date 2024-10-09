拜登因颶風押後訪德國　援烏克蘭會議添變數 (15:44)

2022年俄軍侵烏後，以美國為首的約50國組成「烏克蘭防衛聯絡小組」，該些國家的防長會定期開會商討軍援基輔。小組成員本周六將在德國拉姆施泰因（Ramstein）美國空軍基地舉行首次領導人峰會，法國總統馬克龍及英國首相施紀賢等20國領袖將會出席。

不過，拜登周二表示，他要留在國內應對颶風吹襲佛州可能造成的災難，故要押後本周訪問德國，稍後會嘗試重新安排行程。惟白宮發言人讓-皮埃爾承認，拜登任期只剩下3個月，其實沒有太多時間可以重新安排。德國總理朔爾茨則表示，今次會議十分重要，各方都準備好，但他理解拜登的決定。

澤連斯基預計在峰會上發表他的「勝利計劃」最新版本，重點是爭取西方同意烏克蘭用它們提供的長程導彈深入打擊俄羅斯本土。美國官員形容該「勝利計劃」只是重新包裝，要求西方提供更多武器和解除使用長程導彈限制。中央社引述《南德意志報》報道，由於拜登未能參加峰會，原各國將在峰會上提出的計劃和協議，可能出現變數。（衛報/路透社/中央社）