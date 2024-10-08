馬斯克為特朗普拉票　每推薦游離州1選民網上聯署可獲47美元 (13:27)

電動車大廠Tesla行政總裁兼社交平台X的老闆馬斯克周日（6日）在X發起網上聯署，「推薦游離州選民支持憲法第一及第二修正案」，便可獲得47美元獎勵，是「易得之財」。他寫道：「簽署我們的請願書以支持憲法……目標是讓100萬名游離州的選民表達對言論自由和擁槍權的支持。」

根據簽署網站，簽署人須留下姓名、電郵地址、手機號碼、住址及推薦人的聯絡方式。賓夕法尼亞州、喬治亞州、內華達州、亞利桑那州、密歇根州、威斯康星州、北卡羅萊納州等7個游離州的選民才有資格簽署。活動進行至本月21日。

馬斯克將透過他為特朗普籌募競選資金而成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）提供此活動的獎金，如果成功招募到100萬人，總金額為4700萬美元。今次是美國政治行動委員會首次用錢請人協助取得選民個人資料。根據聯邦法律規定，支付金錢讓選民註冊投票屬於違法，但支付金錢讓選民簽署請願書，或付錢讓人們游說選民簽署請願書則不違法。（紐約時報/CNBC）