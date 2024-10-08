馬斯克為特朗普拉票　每推薦游離州1選民網上聯署可獲47美元 (13:27)

在距離美國總統大選不足1個月之際，力挺共和黨總統候選人特朗普的美國富商馬斯克（Elon Musk）砸重金，在個人社交平台呼籲民眾推薦住在游離州份的選民簽署網上聯署聲明，每推薦1人可獲47美元（約366港元）獎金。簽署人須留下主要個人資料，馬斯克此舉被指是要取得選民資料，為特朗普拉票。［美國大選專題報道一覽【附連結】］
電動車大廠Tesla行政總裁兼社交平台X的老闆馬斯克周日（6日）在X發起網上聯署，「推薦游離州選民支持憲法第一及第二修正案」，便可獲得47美元獎勵，是「易得之財」。他寫道：「簽署我們的請願書以支持憲法……目標是讓100萬名游離州的選民表達對言論自由和擁槍權的支持。」
根據簽署網站，簽署人須留下姓名、電郵地址、手機號碼、住址及推薦人的聯絡方式。賓夕法尼亞州、喬治亞州、內華達州、亞利桑那州、密歇根州、威斯康星州、北卡羅萊納州等7個游離州的選民才有資格簽署。活動進行至本月21日。
馬斯克將透過他為特朗普籌募競選資金而成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）提供此活動的獎金，如果成功招募到100萬人，總金額為4700萬美元。今次是美國政治行動委員會首次用錢請人協助取得選民個人資料。根據聯邦法律規定，支付金錢讓選民註冊投票屬於違法，但支付金錢讓選民簽署請願書，或付錢讓人們游說選民簽署請願書則不違法。（紐約時報/CNBC）