拜登：不支持以色列襲伊朗核設施　中方：冀有影響力大國發揮建設作用 (09:44)

拜登周三（2日）與七國集團（G7）成員國通電話討論中東局勢，隨後稱G7認同以色列有回應伊朗攻擊的權利，但回應必須適度。拜登稱計劃稍後與內塔尼亞胡通話，亦預期G7很快會對伊朗實施制裁。

中國常駐聯合國代表傅聰周三在安理會緊急會議上表示，中方對中東當前嚴峻局勢和下一步發展極為擔憂。中方贊同聯合國立場，任何以色列越境進入黎巴嫩的行為，都侵犯黎巴嫩主權和領土完整，違反安理會第1701號決議的規定。

他表示，去年10月以來，暴力衝突循環往復在中東一再上演，以色列罔顧停火呼聲，執意推進軍事行動，導致衝突擴大。中方敦促各方力行克制，避免局勢進一步升級。

傅聰表示，當前形勢下，安理會有必要緊急採取行動，團結一致提出要求，在加沙立即實現停火，推動黎以局勢立即降溫、停止暴力循環，全力防止戰事蔓延，推動各方回到政治和外交解決的軌道。中方希望有影響力的大國拿出真誠、負責任的態度，切實發揮建設性作用。（法新社／美聯社／中新社）