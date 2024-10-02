伊朗報復 向以色列發射逾200枚導彈 (01:23)

以色列軍方周二表示，伊朗當晚向以色列發射逾200枚導彈，以媒報道，特拉維夫最少2人受輕傷。伊朗革命衛隊則表示已向以色列發射了數十枚導彈，以回應對加沙人民、哈馬斯和真主黨領袖被殺，警告如果以色列回應，將面臨「毀滅性」的攻擊。美國總統拜登表示，美國準備幫助以色列抵禦伊朗的導彈襲擊，並保護在該地區的美國軍事力量，下令在當地的美軍擊落伊朗導彈。
周二較早時，以軍稱為摧毁真主黨軍事目標，動用精銳突擊隊、傘兵等對黎巴嫩展開聲稱「有限、局部、有針對性的地面襲擊」。
伊朗向以色列發射導彈前不久，多家傳媒引述白宮高層官員報道，指有迹象顯示伊朗準備隨時對以色列發動彈道導彈襲擊。該美國官員告訴法新社，美國正積極支援捍衛以色列免受襲擊的準備工作，警告襲擊以色列將對伊朗帶來嚴重後果。
美國駐以色列大使館則發布警示，指示所有政府人員及其家屬「就地避難，直到收到進一步通知」。
事前一名以色列軍事發言人表示，預計伊朗的導彈襲擊將是大規模。
美國官員預計這次伊朗的報復行動將比今年4月的一次具有更強大的火力，使用更多彈道導彈，因此威脅可能更為重大。美國新聞網站Axios記者周二引述西方消息人士指出，伊朗預計將使用可以在12分鐘內抵達目標的彈道導彈，而不是需要更長時間的無人機或巡航導彈來對以色列發動襲擊。
今年4月1日，以色列轟炸伊朗駐敘利亞大使館附屬的領事建築，造成16人死亡，其中包括伊朗革命衛隊聖城旅指揮官扎赫迪和另外七名軍官。4月13日，伊朗革命衛隊與伊拉克民兵組織人民動員部隊、真主黨、胡塞武裝協調，使用無人機、巡航導彈和彈道導彈對以色列和以色列佔領的戈蘭高地發動襲擊。
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