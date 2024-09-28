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颶風「海倫」襲美東南部　5州最少49死 (15:55)

颶風「海倫」周四（26日）深夜在美國佛羅里達州登陸後深入內陸，並在南卡羅萊納州、喬治亞州及北卡羅萊納州等5個州造成最少49人死亡。估計保險公司將因今次風災而賠付約390億港元或更多。

海倫席捲美國東南部廣大地區，多區出現嚴重風暴潮和水浸，並引發山泥傾瀉和導致一些水壩瀕臨潰堤，多條鐵路客運線路中斷，大量道路關閉。田納西州一家醫院有超過50人被困屋頂，隨後獲救。佛州平內拉斯縣縣警瓜爾蒂耶里（Bob Gualtieri）說，從未見過風暴造成如此破壞，說：「在那兒視察了數小時，我只可以形容那是一個戰區。」

有線新聞網絡（CNN）統計的數據顯示，應對較為充分的佛羅里達州有8人死亡；南卡州至少19人死亡，包括兩名消防員；喬治亞州死15人，包括1名救援人員；北卡州和弗吉尼亞州分別有6人和1人死亡。海倫在高峰時導致10個州超過450萬用戶斷電，到周五晚仍超過300萬，預計要幾日時間恢復。

「海倫」在登陸佛羅里達州時，中心風力高達每小時225公里，是近年來給美國帶來重大破壞的颶風之一。穆迪分析公司估計，風災財產損失將達150億至260億美元（約1170億至2028億港元），貝氏評級公司預計，保險公司將會要賠付50億美元（約390億港元）或更多。（CNN/法新社/新華社/中央社）

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