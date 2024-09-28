以空襲真主黨總部 美媒：狙擊領袖納斯魯拉 (00:58)

以軍發言人哈加里在聲明中說：「以色列國防軍精確打擊恐怖組織真主黨在達希耶（Dahiyeh）的中央總部。」哈加里表示，總部位於達希耶市中心住宅區之下。法新社引述接近真主黨的消息人士指，以色列對貝魯特南部的打擊將6棟建築物夷平。

此次打擊發生前不久，內塔亞尼胡在紐約聯合國大會聲言要繼續打擊黎巴嫩真主黨，直到達成所有目標，亦會繼續與哈馬斯戰鬥，直至勝利。他說：「只要真主黨選擇戰爭之路，以色列就沒有選擇，以色列有權消除這個威脅，讓我們的公民安全回家。」

內塔尼亞胡發言前，土耳其等多個代表團離席抗議。允許內塔尼亞胡在聯合國大會發言引起了批評，因為國際刑事法院（ICC）檢察官正尋求對涉嫌干犯戰爭罪行的內塔尼亞胡、以色列防長加倫特及哈馬斯3名領袖發出拘捕令。

另外，挪威警方周四（26日）表示已發通緝令，要求各國執法部門搜尋39歲挪威籍印度裔男子喬斯（Rinson Jose），指他涉及黎巴嫩傳呼機爆炸案，現時行蹤未明。喬斯的挪威僱主DN Media Group表示，39歲的喬斯在銷售部門工作，本月17日前往波士頓參加會議，公司之後一日開始無法與他聯繫。他在2022年成立Norta Global公司，這家公司是涉事傳呼機供應鏈的其中一環，總部設於保加利亞首都索菲亞，暫時未發現證據這些傳呼機是在保加利亞製造或出口。路透社報道，喬斯本月18日接到電話查詢時拒絕對傳呼機事件置評，被問到保加利亞業務時掛斷電話，之後一直沒有回覆電話和短訊。

（法新社/安納杜魯通訊社/路透社）