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1966年涉謀殺判死　88歲日漢今判無罪 (17:07)

日本男子袴田巖於1966年涉搶劫和謀殺味噌廠老闆一家四口，1968年罪成判死刑，是全球服刑時間最長死囚，經重審，靜岡地方法院周四（26日）判他無罪，並指出相關證據是捏造。88歲的他健康欠佳沒有出庭，經常代其發言的91歲姊姊袴田秀子在宣判後向法官鞠躬。

袴田巖曾為職業拳手，被控1966年在靜岡縣殺害味噌廠老闆夫婦及他們兩名子女並縱火。他最初否認殺人和搶劫，隨後認罪，在審訊時轉為否認控罪，宣稱在盤問期間遭警方嚴刑逼供才被迫認罪。靜岡地方法院1968年判袴田巖死刑，最高法院1980年維持原判。其家人和支持者一直爭取重審。

案件最大爭議是案發逾一年後，在工廠味噌桶內發現據稱是疑兇犯案時穿著的5件衣物。辯方根據其中一件衫的血漬DNA鑑定結果，認為該5件衣物不屬於袴田巖，並指控調查人員設局，因衣服上的血漬太鮮色，檢方則堅稱實驗顯示血漬顏色可信。

靜岡地方法院在2014年批准重新審理及釋放袴田巖，因檢方其後提出申訴而取消重審，但沒有將袴田巖再收監。至2023年3月，東京高等法院下令重審。據健力士紀錄，袴田巖以45年之長成為全球服刑時間最長死囚。

今次是日本戰後第5宗死囚重審後獲判無罪的案件，暫未知檢方會否提出上訴。（法新社/BBC/共同社/中央社）

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