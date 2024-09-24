新加坡最大宗高官涉貪案　前交通部長突認公職人員索利益罪　10月3日判刑 (16:27)

易華仁（S. Iswaran）被指在2017年和2022年分別向酒店與地產大亨王明星索討10張總值4.2萬坡元的新加坡F1大獎賽門票，以及向對方索討在卡塔爾首都多哈四季酒店的住宿、飛往多哈的私人飛機和飛回新加坡的商務艙機票。被發現後，他將5700坡元轉交王明星作私人飛機付款，構成妨礙司法公正罪。他又被指主動向商人林國城索取紅酒和威士忌，並收了對方價值近8000坡元的名牌單車作禮物。

高院周二（24日）上午開庭，本來一直否認指控的易華仁透過代表律師表示打算認罪，原因是控方已將兩項貪污控罪修改。控方現控告易華仁的5項控罪，包括4項以公職人員身分索取貴重禮物和好處，以及一項妨礙司法公正。

易華仁原本面對的兩項貪污控罪，可被判囚最長7年或罰款最多10萬元，或兩者兼施，改控的牴觸刑事法典第165節條文判刑最高為入獄2年或罰款，或兩者兼施。至於妨礙司法公正，則可被判囚最長7年或罰款，或兩者兼施。控方要求法庭判易華仁入獄6至7個月，辯方則要求判囚不超過8周，案件押後至10月3日判刑。（聯合早報）