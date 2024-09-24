明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

新加坡最大宗高官涉貪案　前交通部長突認公職人員索利益罪　10月3日判刑 (16:27)

新加坡建國最大宗高官涉貪案現突破性進展，涉及35宗控罪、一直否認涉貪的前交通部長易華仁周二（24日）在案件於高等法院開庭前突然宣布認罪，控方則將控罪減至5項。

易華仁（S. Iswaran）被指在2017年和2022年分別向酒店與地產大亨王明星索討10張總值4.2萬坡元的新加坡F1大獎賽門票，以及向對方索討在卡塔爾首都多哈四季酒店的住宿、飛往多哈的私人飛機和飛回新加坡的商務艙機票。被發現後，他將5700坡元轉交王明星作私人飛機付款，構成妨礙司法公正罪。他又被指主動向商人林國城索取紅酒和威士忌，並收了對方價值近8000坡元的名牌單車作禮物。

高院周二（24日）上午開庭，本來一直否認指控的易華仁透過代表律師表示打算認罪，原因是控方已將兩項貪污控罪修改。控方現控告易華仁的5項控罪，包括4項以公職人員身分索取貴重禮物和好處，以及一項妨礙司法公正。

易華仁原本面對的兩項貪污控罪，可被判囚最長7年或罰款最多10萬元，或兩者兼施，改控的牴觸刑事法典第165節條文判刑最高為入獄2年或罰款，或兩者兼施。至於妨礙司法公正，則可被判囚最長7年或罰款，或兩者兼施。控方要求法庭判易華仁入獄6至7個月，辯方則要求判囚不超過8周，案件押後至10月3日判刑。（聯合早報）

相關字詞﹕易華仁 新加坡 貪污 編輯推介

上 / 下一篇新聞