英民調：七成受訪民眾不信任中國　逾四成倡減依賴華科技資源 (14:50)

標榜獨立、無政黨的英國智庫「英國外交政策組織」（British Foreign Policy Group）周四（19日）發表年度報告，分析英國大眾對全球事務及政府對外政策的看法。民調採樣具代表性的2043名英國人，調查時間為今年7月31日至8月5日。

整體而言，英國民眾對中國有明顯疑慮，但情況有所改善。71%不信任中國在國際舞台上負責任地行事，較2022年和2023年的81%和74%人持續下跌。對中國不信任的66歲以上受訪者有近九成，在東南部和西南部居住者也特別不信任中國。

另外，13%受訪者支持允許中國科技公司在英國營運，8%支持中國在英國發展基建，包括核電站和5G技術，較去年的15%減少。不過，有25%的18至25歲受訪民眾支持讓中國科技公司在英國營運，佔比高於其他年齡層。報告分析，這可能與年輕英國人使用中國科技產品較活躍、更能從中獲益有關。

對於認為英中互動應以哪些領域或議題為優先，結果顯示，受訪者認為「尋求減少對中國科技和資源的依賴」最重要。有56%認為英國應減少與中國的貿易，但18歲至25歲和26歲至35歲這兩個年齡族群則較支持強化對華貿易關係，其中高達43%的26歲至35歲受訪英國人支持增加與華貿易。

另一方面，儘管英國社會對中國存在疑慮，認為「中國崛起成為世界強權」對英國造成嚴重安全威脅的民眾減少，去年39%人視中國崛起為英國面臨的最大安全威脅之一，今年跌至27%。（英國外交政策組織網站/中央社）