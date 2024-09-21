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安理會會議以黎互指摘　聯合國人權專員：以用通訊設備施襲或屬戰爭罪行 (11:36)

以色列與黎巴嫩衝突加劇，以軍周五（20日）再度空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，死亡人數增至14人，真主黨證實死者包括其武裝力量二號人物、精銳拉德萬部隊指揮官阿基勒（Ibrahim Aqil），以及約10名真主黨高級指揮官。聯合國安理會周五召開緊急會議討論黎巴嫩局勢，以黎代表在會上互相指摘。

黎巴嫩外長哈比卜譴責以色列利用通訊設備施襲，是史無前例的殘忍及恐怖襲擊手法，亦違反國際人權法的基本原則，批評以色列是「流氓國家」，又呼籲安理會譴責。

以色列常駐聯合國代表達農則表示，以方無意與真主黨開戰或擴大衝突，但不容真主黨持續挑釁，又批評真主黨違反國際法。達農稱以色列會不惜一切恢復北部邊境安全，讓居民回家。

聯合國秘書長古特雷斯表示非常關注以黎局勢升溫，要求各方克制。聯合國人權事務高級專員圖爾克說，以色列利用通訊設備施襲或構成戰爭罪行。

中國常駐聯合國代表傅聰表示，中方對以黎局勢或進一步升級深表擔憂，呼籲各方保持最大限度克制。傅聰稱，通過遠程操縱通訊工具發動無差別襲擊，造成大規模平民傷亡，製造社會恐慌，手段之殘忍、性質之惡劣令人髮指，必須予以最強烈譴責。中方呼籲全面調查事件，追究策劃者和實施者的責任。（路透社/法新社/新華社/中新社）

相關字詞﹕黎巴嫩 以色列 聯合國安理會 編輯推介

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