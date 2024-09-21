以軍空襲貝魯特南郊 稱襲殺真主黨二號軍頭 (01:12)

一名接近黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的消息人士周五向法新社表示，以色列周五空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，擊斃真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan Force）的指揮官阿基勒（Ibrahim Aqil）。

消息人士稱以色列空襲擊斃阿基勒，指他是該武裝部隊二號人物，僅次於已故真主黨最高軍事指揮官舒凱爾（Fuad Shukr）。今年7月，以色列空襲貝魯特南部真主黨據點，擊斃了舒凱爾。

以軍稱除了阿基勒被殺，約有10名指揮官也死於空襲。以色列防長加倫特（Yoav Gallant）周五在社交媒體平台上的一份聲明中表示：「新階段的行動將持續，直到我們的目標實現為止：北部居民安全返回家園。」

黎巴嫩衛生部表示，周五有12人在以色列對貝魯特南部據點的打擊中喪生，66人受傷，指現場是人口密集的住宅區，民防部門表示有兩棟建築物倒塌。

以軍聲明指阿基勒自1980年代就參與真主黨，並且是一個「負責真主黨在黎巴嫩以外進行恐怖襲擊的小組」的一員。聲明還指出他指揮了1983年對貝魯特美國大使館的恐怖襲擊。

美國將阿基勒列為恐怖分子，懸紅700萬美元通緝他，指他是當年聲稱襲擊美國大使館的組織的「主要成員」。

法新社／路透社