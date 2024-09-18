明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

瑞士研究：從人體發現3601種食品製作或包裝化學殘餘物 (18:40)

瑞士非政府組織「食品包裝論壇」（Food Packaging Forum，FPF）發表研究報告，表示從人體的尿液、血液、母乳等樣本，發現3601種在食品製作或包裝過程中常用的化學物質殘餘，遠超預期。其中一些物質已知對健康有害，其餘則較不為人知。研究人員敦促加強研究、立法禁止某些物質用於食物盛器和包裝、勸喻消費者減少接觸食物包裝的時間，以及避免連包裝加熱食物。

周二（17日）刊於《暴露科學與環境流行病學》期刊的報告指出，在人體內發現的3601種「與食物接觸化學物質」，可能是塑膠、紙張、玻璃、金屬等包裝材料，乃至生產、製作食物過程如輸送帶、廚房用具，沾染食物後隨進食進入人體內。

上述物質中，約100種對人類健康屬「高度關注」類別，當中有些已有相當充分的研究證明它們對人體的損害，包括全稱「全氟/多氟烷基物質」的PFAS、雙酚A、鄰苯二甲酸酯，可是部分驗出的化學物質，如塑膠生產副產物「低聚物」（oligomers）、抗氧化劑（antioxidants），對人體的影響尚待了解。另外，一些化學物質可衍生互動作用，例如有一樣本含多達30種PFAS。

以氟為基礎的化合物PFAS有超過4700種，可干擾內分泌，影響甲狀腺代謝、免疫系統、胎兒發育等；雙酚A可影響生育、引致前列腺癌、損害小孩腦神經等；鄰苯二甲酸酯跟不孕症有關。

FPF報告研究人員戈伊克（Birgit Geueke）表示，他們原預計只會找到數百種「食物接觸化學物質」（food contact chemicals，FCCs），卻驚訝地發現逾3600種，這揭示當今的監測和數據仍存在重大不足。（法新社/Medical Xpress）

相關字詞﹕食品包裝 食品製作 健康 編輯推介

上 / 下一篇新聞