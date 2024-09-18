瑞士研究：從人體發現3601種食品製作或包裝化學殘餘物 (18:40)

瑞士非政府組織「食品包裝論壇」（Food Packaging Forum，FPF）發表研究報告，表示從人體的尿液、血液、母乳等樣本，發現3601種在食品製作或包裝過程中常用的化學物質殘餘，遠超預期。其中一些物質已知對健康有害，其餘則較不為人知。研究人員敦促加強研究、立法禁止某些物質用於食物盛器和包裝、勸喻消費者減少接觸食物包裝的時間，以及避免連包裝加熱食物。
周二（17日）刊於《暴露科學與環境流行病學》期刊的報告指出，在人體內發現的3601種「與食物接觸化學物質」，可能是塑膠、紙張、玻璃、金屬等包裝材料，乃至生產、製作食物過程如輸送帶、廚房用具，沾染食物後隨進食進入人體內。
上述物質中，約100種對人類健康屬「高度關注」類別，當中有些已有相當充分的研究證明它們對人體的損害，包括全稱「全氟/多氟烷基物質」的PFAS、雙酚A、鄰苯二甲酸酯，可是部分驗出的化學物質，如塑膠生產副產物「低聚物」（oligomers）、抗氧化劑（antioxidants），對人體的影響尚待了解。另外，一些化學物質可衍生互動作用，例如有一樣本含多達30種PFAS。
以氟為基礎的化合物PFAS有超過4700種，可干擾內分泌，影響甲狀腺代謝、免疫系統、胎兒發育等；雙酚A可影響生育、引致前列腺癌、損害小孩腦神經等；鄰苯二甲酸酯跟不孕症有關。
FPF報告研究人員戈伊克（Birgit Geueke）表示，他們原預計只會找到數百種「食物接觸化學物質」（food contact chemicals，FCCs），卻驚訝地發現逾3600種，這揭示當今的監測和數據仍存在重大不足。（法新社/Medical Xpress）