傳呼機同步爆炸致真主黨多人重傷　伊朗駐黎巴嫩大使也受傷 (23:38)

匿名真主黨官員向半島電視台承認稱，這次傳呼機爆炸案是過去將近一年跟以色列邊境交火以來該組織所經歷的「最大安全缺口」。半島電視台駐黎巴嫩首都貝魯特的記者Zeina Khodr報道指，事件看來是傳呼機被黑客入侵，並在經協調的攻擊中引爆，反映以色列與真主黨之間敵對行為的「重大發展」。Zeina Khodr指「幾近同步的爆炸」分別在黎巴嫩南部、東部以至貝魯特南部市郊，引發廣泛恐慌。

Zeina Khodr又指，真主黨領袖納斯魯拉數月前呼籲旗下武裝人員停止使用智能電話，指以色列有滲透這類器材能力，故其成員如今改採傳呼機來通訊，但似乎一樣被滲透。

獨立軍事和政治分析家Elijah Magnier向半島電視台表示，真主黨高度依賴傳呼機，以圖避免以色列截取其通訊，他估計早在分派給真主黨成員前，那些爆炸的傳呼機已被事先改裝，可以遙控爆炸發生，而且事件足以對真主黨內部構成重大心理打擊。

（半島電視台）