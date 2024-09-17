馮德萊恩公布新一屆歐委會職位分配名單 (19:16)

以下為馮德萊恩及其歐委會提名名單：

主席：馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（德國、中右派EPP、女）

【副主席級別】

副主席暨外交事務與安全政策高級代表：卡拉斯（Kaja Kallas）（愛沙尼亞、自由派Renew、女）

執行副主席（潔淨、公義和競爭轉型）：里韋拉（Teresa Ribera Rodríguez）（西班牙、中左派S&D、女）

執行副主席（科技主權、安全和民主）：維克庫寧（Henna Virkkunen）（芬蘭、中右派EPP、女）

執行副主席（繁榮和工業戰略）：塞茹爾內（Stéphane Séjourné）（法國、自由派Renew、男）

執行副主席（人民、技能和準備狀態）：蒙扎杜（Roxana Mînzatu）（羅馬尼亞、中左派S&D、女）

執行副主席（凝聚力和改革）：菲托（Raffaele Fitto）（意大利、疑歐右派ECR、男）

【其他專員】

貿易和經濟安全專員、機構間關係與透明專員；塞夫科維奇（Maroš Šefčovič）（斯洛伐克、中左派S&D、男）

經濟和生產力專員、執行與簡化專員：東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）（拉脫維亞、中右派EPP、男）

地中海專員：蘇伊察（Dubravka Šuica）（克羅地亞、中右派EPP、女）

衛生與動物福利專員：瓦赫利（Olivér Várhelyi）（匈牙利、疑歐極右PfE、男）

氣候、淨零排放和潔淨增長專員：胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）（荷蘭、中右派EPP、男）

防衛與太空專員：庫比柳斯（Andrius Kubilius）（立陶宛、中右派EPP、男）

擴張專員：科斯（Marta Kos）（斯洛文尼亞、無黨派、女）（註：斯洛文尼亞未正式確認提名，仍可能換人）

國際伙伴專員：Jozef Síkela（捷克、無黨派/中右派EPP、男）

漁業和海洋專員：Costas Kadis（希臘、無黨派、男）

金融服務暨存款和投資聯盟專員：阿爾伯克基（Maria Luís Albuquerque）（葡萄牙、中右派EPP、女）

準備狀態與危機管理專員、平等事務專員：拉比卜（Hadja Lahbib）（比利時、中間自由派Renew、女）

內政與移民專員：布倫納（Magnus Brunner）（奧地利、中右派EPP、男）

環境、水資源韌性和具競爭力循環經濟專員：羅斯瓦爾（Jessika Roswall）（瑞典、中右派EPP、女）

預算、反詐騙和公共行政專員：塞拉芬（Piotr Serafin）（波蘭、中右派EPP、男）

能源和房屋專員：約根森（Dan Jørgensen）（丹麥、中左派S&D、男）

初創企業、研究和創新專員：扎哈里埃娃（Ekaterina Zaharieva）（保加利亞、中右派EPP、女）

民主、司法和法治專員：麥格拉思（Michael McGrath）（愛爾蘭、中右派EPP、男）

可持續交通和旅遊業專員：齊齊科斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）（塞浦路斯、中右派EPP、男）

農業和食物專員：漢森（Christophe Hansen）（盧森堡、中右派EPP、男）

跨代公平、青年、文化和體育專員：米卡萊夫（Glenn Micallef）（馬耳他、中右派EPP、男）

註：人選國籍和性別之間的備註是所屬的歐洲議會黨團，即歐洲人民黨（中右派EPP）、社民進步聯盟（中左派S&D）、復興歐洲（中間自由派Renew）、歐洲愛國者（疑歐極右PfE）和歐洲保守派和改革主義者（疑歐右派ECR）