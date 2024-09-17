馮德萊恩公布新一屆歐委會職位分配名單 (19:16)

歐盟委員會主席馮德萊恩周二（17日）公布新一屆歐委會（2024-29年度）的職位分配提名名單，之後會經歐洲議會投票批准和歐洲理事會正式任命。
以下為馮德萊恩及其歐委會提名名單：
主席：馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（德國、中右派EPP、女）
【副主席級別】
副主席暨外交事務與安全政策高級代表：卡拉斯（Kaja Kallas）（愛沙尼亞、自由派Renew、女）
執行副主席（潔淨、公義和競爭轉型）：里韋拉（Teresa Ribera Rodríguez）（西班牙、中左派S&D、女）
執行副主席（科技主權、安全和民主）：維克庫寧（Henna Virkkunen）（芬蘭、中右派EPP、女）
執行副主席（繁榮和工業戰略）：塞茹爾內（Stéphane Séjourné）（法國、自由派Renew、男）
執行副主席（人民、技能和準備狀態）：蒙扎杜（Roxana Mînzatu）（羅馬尼亞、中左派S&D、女）
執行副主席（凝聚力和改革）：菲托（Raffaele Fitto）（意大利、疑歐右派ECR、男）
【其他專員】
貿易和經濟安全專員、機構間關係與透明專員；塞夫科維奇（Maroš Šefčovič）（斯洛伐克、中左派S&D、男）
經濟和生產力專員、執行與簡化專員：東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）（拉脫維亞、中右派EPP、男）
地中海專員：蘇伊察（Dubravka Šuica）（克羅地亞、中右派EPP、女）
衛生與動物福利專員：瓦赫利（Olivér Várhelyi）（匈牙利、疑歐極右PfE、男）
氣候、淨零排放和潔淨增長專員：胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）（荷蘭、中右派EPP、男）
防衛與太空專員：庫比柳斯（Andrius Kubilius）（立陶宛、中右派EPP、男）
擴張專員：科斯（Marta Kos）（斯洛文尼亞、無黨派、女）（註：斯洛文尼亞未正式確認提名，仍可能換人）
國際伙伴專員：Jozef Síkela（捷克、無黨派/中右派EPP、男）
漁業和海洋專員：Costas Kadis（希臘、無黨派、男）
金融服務暨存款和投資聯盟專員：阿爾伯克基（Maria Luís Albuquerque）（葡萄牙、中右派EPP、女）
準備狀態與危機管理專員、平等事務專員：拉比卜（Hadja Lahbib）（比利時、中間自由派Renew、女）
內政與移民專員：布倫納（Magnus Brunner）（奧地利、中右派EPP、男）
環境、水資源韌性和具競爭力循環經濟專員：羅斯瓦爾（Jessika Roswall）（瑞典、中右派EPP、女）
預算、反詐騙和公共行政專員：塞拉芬（Piotr Serafin）（波蘭、中右派EPP、男）
能源和房屋專員：約根森（Dan Jørgensen）（丹麥、中左派S&D、男）
初創企業、研究和創新專員：扎哈里埃娃（Ekaterina Zaharieva）（保加利亞、中右派EPP、女）
民主、司法和法治專員：麥格拉思（Michael McGrath）（愛爾蘭、中右派EPP、男）
可持續交通和旅遊業專員：齊齊科斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）（塞浦路斯、中右派EPP、男）
農業和食物專員：漢森（Christophe Hansen）（盧森堡、中右派EPP、男）
跨代公平、青年、文化和體育專員：米卡萊夫（Glenn Micallef）（馬耳他、中右派EPP、男）
註：人選國籍和性別之間的備註是所屬的歐洲議會黨團，即歐洲人民黨（中右派EPP）、社民進步聯盟（中左派S&D）、復興歐洲（中間自由派Renew）、歐洲愛國者（疑歐極右PfE）和歐洲保守派和改革主義者（疑歐右派ECR）