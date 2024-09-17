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「泰坦」號內爆案聽證會　披露失聯前最後信息稱曾減重 (15:09)

私人潛艇「泰坦」號去年6月前往「鐵達尼」號殘骸探索，途中發生意外導致5人死亡，美國海岸防衛隊周一（16日）就意外召開聽證會。會上海岸防衛隊公布潛艇最後發出的信息，發出幾秒後潛艇就失去聯絡，更首度公布攝於去年6月的潛艇殘骸圖像，可見潛艇尾部。

聽證會上，當局公開「泰坦」號發給母船的部分最後通信短訊。潛艇在位處水深2274米時，它曾發出「這裏一切安好」的短訊，到3341米時發出最後短訊「已掉下兩個重物」。CNN報道，這信息代表潛艇可能為返回水面而減輕重量，短訊發出6秒後，潛艇在3346米時失去聯絡。有死者家屬指，那最後通訊顯示潛艇人員知道潛艇有問題，但出席聽證會的「泰坦」號前合約人員卡特森（Tym Catterson）說，掉下重物未必意味潛艇出問題要爬升，他稱雖然掉重物時間稍早於正常，但相信是為了降低下降速度以達成軟着陸。

這艘大小約為一輛大型私家車的潛艇在2023年6月18日下潛，大約1小時45分鐘後失去聯絡，多國隨後展開大規模救援行動，直到4日後確認潛艇失事。潛艇上5人包括所屬探索公司總裁拉什（Stockton Rush）外，還有4名遊客，包括英國和巴基斯坦富商。今次為期兩周的災難聽證會將針對出錯的原因，以及物理或設計失敗是否導致這場事故作出舉證。（ABC/CNN）

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