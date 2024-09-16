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特朗普打高球期間　男子球場外持槍隨後被捕　疑欲行刺特朗普 (08:58)

美國共和黨總統候選人特朗普周日（15日）在佛羅里達州的西棕櫚灘高爾夫球場打高球期間，特勤局人員在球場邊緣的灌木叢發現一名持槍男子，向他開槍。男子逃走，他其後被捕。聯邦調查局（FBI）相信他是意圖行刺特朗普，正展開調查。特朗普事後向支持者發送電郵表示自己安全。

事發於當地時間周日下午1時許。警方召開記者會交代事故時指出，持槍男子當時藏身於球場邊緣灌木叢，距離特朗普約275至455米。特勤局人員見到一支步槍槍管伸出場邊圍欄，並發現該男子，向他開槍。男子隨即登車逃走。當局根據目擊者拍下的車輛照片和車牌追蹤，最後在棕櫚灘一條公路截獲該車並拘捕車上男子。

調查人員在男子藏身處發現一支配有瞄準器的AK-47步槍、兩個掛在鐵絲網上的背包，以及一個GoPro運動相機。警方表示，未能確定男子有否向特朗普方向開過槍。

今次是特朗普自7月13日在選舉集會遇槍擊以來，再次遭行刺。白宮稱總統拜登及副總統賀錦麗已獲事故簡報，兩人知悉特朗普無恙都鬆一口氣。身為民主黨總統候選人的賀錦麗並在社交平台X發文表示美國不容許暴力。特朗普選舉副手萬斯已與特朗普通話，指出他精神狀態良好。

美聯社引述當局報道，被捕男子是58歲的Ryan Wesley Routh，居於夏威夷。報道稱他曾為特朗普支持者，但近年卻在網上公開批評特朗普，更倒戈支持拜登及賀錦麗。7月特朗普在集會遭槍擊後，Routh網上發文促拜登及賀錦麗到醫院慰問傷者及出席死去消防員的喪禮，「特朗普不會為他們作任何事，你們應向世界展示何為同情心及人性。」（法新社/CNN/美聯社）

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