自幼父母離異　日自民黨總裁候選人小泉進次郎：今年才再次見生母 (13:00)

進次郎的生母宮本佳代子在懷有第3個兒子時與小泉純一郎離婚。進次郎周四在自民黨本部的候選人政見發表會上提到成長經歷時說：「父母在我年幼時離婚，直到中學二年級前，我都不知道這件事。我一直以為是母親的人，實際上是我的姑母（小泉純一郎的親姊姊）。」

他還表示，「我一直以為我只有一個哥哥（演員小泉孝太郎），後來才知還有一個弟弟。上大學時，我第一次見到這名姓氏不同的弟弟。他長得和父親一模一樣，嚇了我一大跳。那一瞬間，我們過去的距離和空白都被填滿了」。

進次郎說：「即使如此，我還是無法鼓起勇氣去見生下我的母親。我覺得見了她，就是背叛了代替母親撫養我長大的姑母。」進次郎的兩名孩子先後在2020年和2023年出生，他說：「讓我想法改變的契機，是我也成為了有孩子的父親。今年，我第一次去見了母親，具體細節我就不多說了，但我很高興去見了她。」

進次郎說，正因為經歷過這樣的人生，所以他想要成為一個能為每個人拓展人生選項的政治家，並想打造一個寬容且具有包容力的自民黨，並以壓倒性速度解決長年下來累積的問題。

自民黨總裁的候選人還包括幹事長茂木敏充、內閣官房長官林芳正、外相上川陽子、經濟安全保障擔當相高市早苗、數碼相河野太郎、前經濟安保相小林鷹之、前內閣官房長官加藤勝信和前幹事長石破茂。（中央社）

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