SpaceX創歷史 完成史上首次民間太空漫步 (00:30)

搭乘SpaceX「龍飛船」（Crew Dragon）太空船的4名沒有受過專業訓練的太空人，在距離地

球700公里高度，展開史上首次民間太空漫步任務。任務目標還包括測試SpaceX新款太空衣設計及太空艙操作等。

現年41歲的億萬富翁企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）和30歲的SpaceX工程師吉利斯（Sarah Gillis）先後出艙。整個太空漫步歷時33分鐘25秒。

展開太空漫步前，太空艙完全減壓，4名太空人只能仰賴身上的新款輕薄太空衣來供氧，氧氣來自連接太空艙的氧氣管。

載着艾薩克曼、吉利斯、50歲退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet）、38歲SpaceX工程師梅農（Anna Menon）的「龍飛船」周二破曉前從佛羅里達州升空。

艾薩克曼、吉利斯太空漫步期間，梅農與波蒂特留在太空艙內。

這是美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的SpaceX為突破商業太空飛行界限所做的最新、也最高風險的嘗試。過去只有政府旗下太空人經過多年訓練後，完成太空漫步壯舉。

（路透社／法新社／中央社）