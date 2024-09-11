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美國大選｜賀錦麗特朗普首場電視辯論　民調：六成選民稱賀錦麗表現較佳 (17:07)

美國兩黨總統候選人、民主黨的賀錦麗和共和黨的特朗普於香港時間今早（11日）進行兩人之間首場電視辯論，雙方在經濟、移民和墮胎權等議題針鋒相對。事後雙方均稱自己表現較優，但一項即時民調顯示，觀看過辯論的登記選民中，有63%認為賀錦麗的表現較佳。

《紐約時報》報道，兩人在討論議題時多次針對個人，政策辯論往往被討論對方性格以至競選集會人數多寡等掩蓋。報道稱，政治分析員和評論員大多認為賀錦麗在整場辯論中明顯採取主動，特朗普在多個議題上採取守勢。有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普陣營對於他在前半場辯論中面對挑釁而多次失控感到失望，稱他盡顯「最糟表現」，反觀賀錦麗陣營則稱她按計劃進行，表現穩健。保守派的霍士新聞，其首席政治分析員休姆（Brit Hume）說：「毫無疑問，這是特朗普不濟的一晚。」

在辯論結束後，自由派傳媒如《紐約時報》、《華盛頓郵報》不約而同以「賀錦麗攻、特朗普守」為標題。霍士新聞以《特朗普槓上賀錦麗及主持人》為標題，指主持辯論的美國廣播公司（ABC）主播繆爾（David Muir）與戴維斯（Linsey Davis）提問偏袒賀錦麗，只針對特朗普的錯誤陳述提出修正，但對賀錦麗的錯誤說法置若罔聞。

CNN在辯論過後委託獨立機構SSRS進行民調，觀看了辯論的605名登記選民中，有63%認為賀錦麗略勝一籌，認為特朗普表現較佳的只有37%。同一批受訪者在辯論前被問到認為哪名候選人的表現會較為突出時，意見屬「五五波」。這項民調中傾向共和黨的選民比傾向民主黨的高6個百分點。

賀錦麗團隊在辯論完結後不久即提出兩人再進行多一場辯論。英國廣播公司（BBC）報道，特朗普在辯論結束後走進記者室時向在場記者說，賀錦麗「想舉行第二場辯論，是因為她輸得很慘……我們會考慮看看」。他又說：「無論我會失去或增加選票，我都會說實話……這是我表現最好的辯論。她在外交政策上非常軟弱，在邊境問題上也很軟弱。」（CNN/紐約時報/霍士新聞）

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