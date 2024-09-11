「摩羯」襲越南增至127死 近6萬人被迫疏散 (00:47)

在包括河內市郊在內的幾個北部省份，居民在膝深的洪水跋涉而行。

災害管理機構周二在最新的情況更新中表示，颱風引發的山泥傾瀉和洪水已造成越南北部最少127人死亡，另外54人失蹤。大多數受害者死於山崩和暴洪，該機構補充說，有764人受傷。

安沛省當局周二表示，洪水淹沒了近18,000間屋，逾5.9萬人被迫疏散。

「魔羯」上周六登陸越南東北部海岸，毀壞了一片工業和住宅區域，豪雨導致洪水和山泥傾瀉。

根據災害機構和官方媒體的說法，越南北部幾條河流水位急劇上升，導致村莊和居民區被淹沒。周一，位於越南北部富壽省紅河上一座30年歷史大橋倒塌，造成八人失蹤。

由於上游持續洩洪，首都河內市紅河水位高漲，創16年來紀錄。政府周二在其Facebook帳戶上發布帖子表示：「紅河水位急速上升。」北部當局隨後禁止跨越紅河的其他橋樑通行或限制交通，包括河內最大橋樑之一辛陽橋。

官員警告首都河畔龍編的居民警惕洪水，並準備撤離該地區。

據官方媒體報道，包括工業樞紐北江和太原在內的其他北部地區也面臨嚴重洪災。目前尚不清楚總部分別位於太原和北江省的三星電子和蘋果供應商富士康是否受到影響。

政府表示，正在從北江省易受洪水影響的區域疏散人群，目前颱風和洪水已造成的損失估計為3000億越南盾（約9500萬港元）。逾4600名士兵已經派往該省，支援撤離和幫助洪災受害者。

越南外交部要求中國在上游任何水壩泄洪之前事先通知越南。

根據災害管理機構的說法，老街省通報最高的死傷人數，有19人死亡，36人失蹤，主要死於山泥傾瀉。

政府尚未提供颱風造成損失的估計，但海防和廣寧等沿海省市居民表示他們「失去了一切」。

根據該機構的說法，洪水還淹沒了北部越南162,828公頃和29,543公頃的綠色作物，並損壞了近5萬座房屋。

路透社／法新社／中央社