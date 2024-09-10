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史上首次民間太空漫步任務 SpaceX「龍飛船」升空 (23:00)

4名私人太空人美東時間周二（10日）清晨搭乘經改裝的太空探索科技公司SpaceX「龍飛船」（Crew Dragon）太空艙，展開為期5天「北極星黎明」（ Polaris Dawn）任務，將測試新型太空衣並執行史上首次民間太空漫步任務。

4名組員包括一位億萬富翁企業家、一名退役美軍戰鬥機機師，以及兩名SpaceX資深工程師。由獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載的「龍飛船」太空船於美東時間清晨約5時23分從美國太空總署（NASA）佛州甘迺迪太空中心升空。

這是「龍飛船」截至目前第5次私人任務，也是風險最高的一次。進入太空數分鐘後，太空船將以橢圓形軌道繞行地球，航行期間最接近地球的距離為190公里，最遠的距離為1400公里，後者是自從1972年阿波羅（Apollo）登月計劃結束以來人類離地球最遠的距離。

過去只有經過紮實訓練、資金充裕、來自政府太空機構的太空人曾經進行太空漫步。自從2000年國際太空站（ISS）啟用以來，約已進行270次太空漫步。另外，中國太空人曾在其天宮太空站進行太空漫步16次。

「北極星黎明」任務重頭戲是計劃於第3天在距離地表700公里處進行的約20分鐘太空漫步。沒有國際太空站那種氣閘室的「龍飛船」屆時將會慢慢減壓，4名太空人將得靠SpaceX研發的輕薄太空衣供氧。

4名組員分別是創立電子支付公司Shift4的41歲億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）、擔任任務飛行員的50歲退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet），以及30歲的吉利斯（Sarah Gillis）與38歲的梅農（Anna Menon）兩名SpaceX資深工程師。

其中艾薩克曼和吉利斯會依靠連接太空艙的氧氣管繫繩步入太空，波蒂特和梅農則會留在艙內。

(路透社)

相關字詞﹕民間太空漫步 龍飛船（Crew Dragon）

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