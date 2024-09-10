美共和黨散播海地移民食貓傳言　當局闢謠 (16:58)

總統候選人特朗普的競選搭檔萬斯與共和黨國會議員、官員和網紅周一先後散播一則源自俄亥俄州斯普林菲爾德鎮（Springfield）的謠言。該鎮在新冠疫情後吸引大批逃避海地亂局的人移居當地，人口僅5.8萬人的小鎮，現在有多達2萬名海地人，他們與當地人經常發生文化衝突。

共和黨高層周一分別散播該鎮海地人食寵物的流言，令這個位於游離州俄亥俄州的小鎮突然成為焦點。聯邦眾議院司法委員會一些共和黨成員在社交平台X寫道：「保護我們在俄亥俄州的鴨子和小貓！」隨文附上一張假相，顯示特朗普正拯救一隻鴨子和一隻貓。共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也在自己的X帳號上傳兩隻小貓相擁的圖片，圖上寫：「請投票給特朗普，免得海地移民吃掉我們」。

本身來自俄亥俄州的萬斯在X上寫：「海地非法移民耗盡社會服務，普遍在俄亥俄州斯普林菲爾德到處製造混亂」，還說「如今報道顯示有人的寵物被一些不該待在這個國家的人擄走和吃掉」。這些假消息一發不可收拾，一日就累積數以百萬計瀏覽次數，單計萬斯的帖子，截至本港時間今日（10日）下午約4時，就有多達800萬次瀏覽。

斯普林菲爾德執法部門隨即澄清，指出並沒有可信報告或具體說法指向移民社區內有寵物遭移民傷害或虐待。政府官員周一亦表示，沒有收到可靠情報有海地人偷走寵物並吃掉。（法新社／CBS／紐約時報／霍士新聞）