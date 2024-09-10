應對極端主義及非法移民　德國恢復所有陸地邊境檢查 (15:15)

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）周一（9日）宣布，下周起全國所有陸地邊境將恢復檢查，以減少非法入境情況。該國近期接連發生移民暴力案，惹來輿論對非法移民湧入的質疑，也被視為德國東部日前地方議會反移民的極右政黨取得大捷的原因之一。
歐盟27個成員國中，有25國為神根公約簽署國，包括德國，民眾可以在這些國家之間自由往來不受任何監管和檢查，特別情況除外。為了遏止非法移民湧入，去年10月德國已在與瑞士、捷克和波蘭相鄰的東部和南部邊境恢復管制，至今已有約3萬人被拒入境。費澤爾周一表示，由下周一（16日）起，這個陸路「臨時內部邊境管制」措施將擴展至全國，即把接壤法國、盧森堡、比利時、荷蘭和丹麥的德國西部和北部邊境包括在內，為期6個月，並已就此通報歐盟。屆時從接壤德國全部9個國家陸路入境的人，都可能被要求檢查護照，車輛也會被抽樣截停。
德國希望透過此舉保護國內安全，以抵禦極端恐怖主義威脅，並遏止跨境犯罪。德國近月接連發生疑似恐襲事件。西部城市索林根（Solingen）上月23日發生匪徒持刀襲擊造成3死8傷事件，疑犯為非法入境、逃避遣返的敘利亞人，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）認責；5月一名警員在西南部城市曼海姆市（Mannheim）一場反穆斯林示威期間，被一名拒絕難民身分的人蛇殺死。上周一項民調顯示，最多受訪者（44%）認為移民和難民問題是德國最優先要解決的事務。
新措施被視為與前總理默克爾推動的廣納移民政策背道而馳。德國綠黨表示，此舉將促使歐洲整體性的庇護政策終結。（法新社／紐約時報／中央社）