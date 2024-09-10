應對極端主義及非法移民　德國恢復所有陸地邊境檢查 (15:15)

歐盟27個成員國中，有25國為神根公約簽署國，包括德國，民眾可以在這些國家之間自由往來不受任何監管和檢查，特別情況除外。為了遏止非法移民湧入，去年10月德國已在與瑞士、捷克和波蘭相鄰的東部和南部邊境恢復管制，至今已有約3萬人被拒入境。費澤爾周一表示，由下周一（16日）起，這個陸路「臨時內部邊境管制」措施將擴展至全國，即把接壤法國、盧森堡、比利時、荷蘭和丹麥的德國西部和北部邊境包括在內，為期6個月，並已就此通報歐盟。屆時從接壤德國全部9個國家陸路入境的人，都可能被要求檢查護照，車輛也會被抽樣截停。

德國希望透過此舉保護國內安全，以抵禦極端恐怖主義威脅，並遏止跨境犯罪。德國近月接連發生疑似恐襲事件。西部城市索林根（Solingen）上月23日發生匪徒持刀襲擊造成3死8傷事件，疑犯為非法入境、逃避遣返的敘利亞人，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）認責；5月一名警員在西南部城市曼海姆市（Mannheim）一場反穆斯林示威期間，被一名拒絕難民身分的人蛇殺死。上周一項民調顯示，最多受訪者（44%）認為移民和難民問題是德國最優先要解決的事務。

新措施被視為與前總理默克爾推動的廣納移民政策背道而馳。德國綠黨表示，此舉將促使歐洲整體性的庇護政策終結。（法新社／紐約時報／中央社）