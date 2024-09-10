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美眾議院通過《台灣衝突威懾法案》　禁大疆新無人機在美使用 (11:22)

美國國會周一（9日）復會，眾議院表決通過多條針對經濟及國家安全的涉華法案，包括禁止中國無人機生產商大疆（DJI）的新機進口美國及銷售，並通過旨在阻嚇中國大陸侵略台灣的《台灣衝突威懾法案》（Taiwan Conflict Deterrence Act），列明若大陸對台有威脅行動，美國財政部須向國會提交報告，公布為大陸高官提供服務的金融機構清單，並禁止這些機構向該些高官及其直系親屬提供服務。

《台灣衝突威懾法案》由共和黨眾議員French Hill及民主黨眾議員Brad Sherman於去年1月共同提出。周一數名議員發言後，法案無異議通過。

Hill發言指出，如果大陸選擇攻打台灣，美國財政部將依法公布北京高官的非法資產，迫使他們向民眾作出解釋；又稱法案不只公開點名這些貪腐官員，並會切斷他們使用美國金融服務的權利。

眾議院同時通過禁止大疆在美國進口及銷售新款無人機，美國現有的大疆無人機不受影響。法案須經參議院通過才成為法例。

美國國會復會首周被形容為「中國周」，有最少25項直接或間接與中國有關的法案將會討論及表決。其他涉及中國的法案，包括多條保護美國本土利益的法案，例如阻止中國企業在電動車生產享有美國稅務優惠、限制中國人購買美國農地等。（中央社／路透社）

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