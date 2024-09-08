明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

以哈戰爭踏入第12個月　迄今逾4萬人亡 (17:38)

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯之間的戰爭上周六（7日）進入第12個月，幾乎毫無停戰迹象，被扣押在加沙的以色列人質獲釋機會或許渺茫。

巴勒斯坦醫護人員上周六指出，以軍在加沙與哈馬斯領導的武裝分子作戰，過去48小時造成最少61人喪命。另外，黎巴嫩民兵組織真主黨周日（8日）表示，凌晨朝以色列北部一座城鎮發射多枚火箭，報復以方先前攻擊黎國，導致3名民防工作人員喪生。

法新社報道，由於以哈雙方堅持本身立場，以哈達成停戰協議、讓以色列用其羈押的巴勒斯坦囚犯交換哈馬斯手中人質的可能性微乎其微。去年10月7日突襲以色列、導致這場戰爭爆發的哈馬斯，要求以色列完全撤軍，但以色列總理內塔尼亞胡堅持讓軍隊留在加沙走廊與埃及的邊界。

美國、卡塔爾和埃及持續斡旋，努力實現停火。哈馬斯治下的加沙當局表示，戰爭至今已造成逾4萬人死亡。根據聯合國人權辦事處資料，死者大多是婦孺。

根據以色列官方數據，哈馬斯去年10月7日對以色列發動的攻擊導致1205人死亡，其中大部分是平民，包括囚禁期間被殺的人質。哈馬斯攻擊以色列期間脅持251名人質，迄今仍有97人被關在加沙，其中33人被以色列軍方認定已死亡。

（路透社／法新社）

以色列哈馬斯戰爭：shorturl.at/7bAMt

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭 加沙 編輯推介

上 / 下一篇新聞