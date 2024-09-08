以哈戰爭踏入第12個月　迄今逾4萬人亡 (17:38)

巴勒斯坦醫護人員上周六指出，以軍在加沙與哈馬斯領導的武裝分子作戰，過去48小時造成最少61人喪命。另外，黎巴嫩民兵組織真主黨周日（8日）表示，凌晨朝以色列北部一座城鎮發射多枚火箭，報復以方先前攻擊黎國，導致3名民防工作人員喪生。

法新社報道，由於以哈雙方堅持本身立場，以哈達成停戰協議、讓以色列用其羈押的巴勒斯坦囚犯交換哈馬斯手中人質的可能性微乎其微。去年10月7日突襲以色列、導致這場戰爭爆發的哈馬斯，要求以色列完全撤軍，但以色列總理內塔尼亞胡堅持讓軍隊留在加沙走廊與埃及的邊界。

美國、卡塔爾和埃及持續斡旋，努力實現停火。哈馬斯治下的加沙當局表示，戰爭至今已造成逾4萬人死亡。根據聯合國人權辦事處資料，死者大多是婦孺。

根據以色列官方數據，哈馬斯去年10月7日對以色列發動的攻擊導致1205人死亡，其中大部分是平民，包括囚禁期間被殺的人質。哈馬斯攻擊以色列期間脅持251名人質，迄今仍有97人被關在加沙，其中33人被以色列軍方認定已死亡。

（路透社／法新社）

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