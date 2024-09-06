小泉進次郎宣布參選日本自民黨總裁 (21:37)

現年43歲的小泉在記者會上表示，自民黨若要真正改變，就必須選出一位能壓倒性地加速改革的領袖，而非僅口頭呼籲改革的領袖，他指自己若成為日本首相和自民黨總裁，會說明能在1年內實現的改革與中長期改革的方向，將盡快解散眾議院提前大選，並就中長期改革計劃尋求國民的信任。針對政治資金問題，小泉透露將廢除自民黨向議員提供的「政策活動費」，並公開國會議員所領取的舊「文書通信交通逗留費」（現為「調查研究廣報逗留費」）的使用情況，並規定有義務將剩餘金額交回國庫。

小泉進次郎於2009年繼承父親神奈川第11選區的政治地盤，首度出選眾議員便已當選，時年僅28歲，2019年時以38歲之齡，被前首相安倍晉三延攬入閣，首度擔任閣員，被提拔為環境大臣，成為日本二戰後入閣的第3年輕政客。小泉進次郎任內推動塑膠垃圾減量的政策，並在繼任安倍的菅義偉內閣中留任。

小泉進次郎從政之初便被視為未來首相人選之一，但這是他首度出選。在2021年上屆自民黨總裁選舉中，他與黨前幹事長石破茂共同支持現任數碼大臣的河野太郎，被外界稱為「小石河聯盟」。

目前已宣布參選者包含49歲的前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲的自民黨前幹事長石破茂、61歲的數位大臣河野太郎、63歲的內閣官房長官林芳正和68歲的自民黨現任幹事長茂木敏充。

（中央社/共同社）