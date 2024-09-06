菲律賓華裔前市長郭華萍遭印尼遣返　聲稱受死亡威脅 (16:27)

郭華萍和其他35人早前被起訴多項洗錢罪名，郭華萍否認指控。她周五凌晨1時半抵達馬尼拉，在記者會上聲稱受到死亡威脅，正尋求菲國協助。

菲律賓傳媒在印尼雅加達拍攝的畫面中顯示，郭華萍向安排郭華萍從印尼移交菲國、一同搭機回國的菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）稱，她遭中國黑幫分子恐嚇、面臨生命威脅而潛逃出國。阿巴洛斯表示承諾為她提供保護，亦敦促對方披露事實，指：「為伸張正義，公開所有名字，一切就會結束，這是我們能幫助她的唯一方法。」

郭華萍又與菲國押解人員自拍，笑容滿面，心情看似如釋重負。有關照片在菲律賓社交平台引起熱議和質疑，包括負責押解的人員為何會與疑犯高興合照。郭華萍隨後表示，她笑只是因為感到安全。

一名律師說明，只要履行出席參議院聽證會的義務，參議院對她發出的拘捕令將自動失效。不過，郭華萍仍在菲律賓司法部及地方法院面對人口走私、洗黑錢及逃稅等罪名的指控。（路透社/GMA網絡/澳洲廣播公司）