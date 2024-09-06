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菲律賓華裔前市長郭華萍遭印尼遣返　聲稱受死亡威脅 (16:27)

被指涉跟中國犯罪集團有關和為中國做間諜的菲律賓班班市華裔前市長郭華萍（Alice Guo），周二（3日）在印尼落網後，周五（6日）被安排乘搭菲律賓政府專機返回馬尼拉，預料將移交給菲律賓參議院。

郭華萍和其他35人早前被起訴多項洗錢罪名，郭華萍否認指控。她周五凌晨1時半抵達馬尼拉，在記者會上聲稱受到死亡威脅，正尋求菲國協助。

菲律賓傳媒在印尼雅加達拍攝的畫面中顯示，郭華萍向安排郭華萍從印尼移交菲國、一同搭機回國的菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）稱，她遭中國黑幫分子恐嚇、面臨生命威脅而潛逃出國。阿巴洛斯表示承諾為她提供保護，亦敦促對方披露事實，指：「為伸張正義，公開所有名字，一切就會結束，這是我們能幫助她的唯一方法。」

郭華萍又與菲國押解人員自拍，笑容滿面，心情看似如釋重負。有關照片在菲律賓社交平台引起熱議和質疑，包括負責押解的人員為何會與疑犯高興合照。郭華萍隨後表示，她笑只是因為感到安全。

一名律師說明，只要履行出席參議院聽證會的義務，參議院對她發出的拘捕令將自動失效。不過，郭華萍仍在菲律賓司法部及地方法院面對人口走私、洗黑錢及逃稅等罪名的指控。（路透社/GMA網絡/澳洲廣播公司）

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