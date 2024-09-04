世衛委託研究：長期使用手機與腦癌無關 (23:03)

根據周二刊登的研究結果，儘管無線技術的使用大幅增加，長時間打電話或使用手機超過10年，但腦癌發生率並未相應增加。

最終分析包括1994年至2022年期間的63項研究，由10個國家的11名研究人員進行評估，其中包括澳洲政府輻射防護機構。

研究共同作者、新西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）癌症流行病學教授埃爾伍德（Mark Elwood）表示，這項研究評估用於手機、電視、嬰兒監視器和雷達的射頻影響。

他說：「經研究發現主要問題都沒有顯示風險增加。」這份報告研究了成人和兒童的腦癌、腦下垂體惡性腫瘤、唾液腺癌和白血病，以及與使用手機、基地台或發射器和職業暴露相關的風險。針對其他類型癌症的報告將另外發布。

世衛和其他國際衛生機構先前曾表示，沒有明確的證據顯示手機輻射對健康有不利影響，但要求進行更多研究。目前，國際癌症研究中心（IARC）將射頻電磁場歸類為「可能致癌」的2B級致癌物。當國際癌症研究中心無法排除潛在關聯性時，就會列入這一類別。

由於自2011年上次評估以來陸續有新資料出現，國際癌症研究中心顧問小組要求盡快對此分類重新評估。WHO將於明年第一季發布評估報告。

（路透社）