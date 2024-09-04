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烏克蘭至少6官員辭職　戰爭以來最大規模改組　澤連斯基：須調整以強化國家 (15:28)

烏克蘭至少6名官員周二（3日）辭職，當中包括政府內閣成員，另有一名總統幕僚被解職。執政人民公僕黨國會黨團領袖阿拉克哈米亞（David Arakhamia）表示，政府本周將進行大改組，撤換超過一半內閣成員。《烏克蘭真理報》周二引述消息報道，外長庫列巴也會被撤換，他周三（4日）已遞交辭呈。這是俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭政府最大規模改組。總統澤連斯基表示，今秋非常重要，政府必須改革及調整以強化國家。

周二辭職的6名官員包括戰略工業部長卡梅申（Alexander Kamyshin）、司法部長馬柳斯卡（Denys Maliuska）、環保部長斯特里萊茨（Ruslan Strilets）、兩名副總理斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）及韋列修克（Iryna Vereshchuk）、國家資產基金會主席科瓦利（Vitaliy Koval）。澤連斯基辦公室副主任、總統高級幕僚之一的舒爾馬（Rostyslav Shurma）被辭退。

澤連斯基在周二傍晚演說中稱，作出有關人事變動為要強化政府，「今秋對烏克蘭來說非常重要。我們的國家機構必須進行調整，以便達到我們需要的所有成果……我們必須強化政府某些領域，而人事決定已準備就緒」。

俄軍侵烏已兩年半，今次改組正值烏克蘭持續每天遭到俄軍轟炸，並勉力抵擋俄羅斯在東部的攻勢，同時也要投入兵力和資源反侵俄羅斯庫爾斯克地區。（BBC/路透社/烏克蘭真理報）

相關字詞﹕烏克蘭 澤連斯基 庫列巴 俄烏局勢 俄羅斯 編輯推介

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