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偷渡船法北對開翻沉最少12死 圖橫渡英倫海峽到英 (00:23)

一艘載着最少數十名移民的船，周二早上試圖由法國橫渡英倫海峽到英國時，在法國西北部對開海域翻沉。法國海岸防衛隊表示，最少12人死亡，2人失蹤，逾65人獲救。法新社引述消息人士報道，死者包括3名兒童。這是今年迄今英倫海峽傷亡最慘重的事故。

法國傳媒報道，船由西北部加萊海峽省（Pas-de-Calais ）勒波泰勒（Le Portel）出發，在該省對開翻沉。法國電視三台（France 3）報道，涉事船隻載着最少100名移民。英國天空新聞引述勒波泰勒市長巴爾巴蘭（Olivier Barbarin）報道，船隻船身裂開。

大部分獲救者送到加萊海峽省以南的濱海布洛涅（Boulogne-sur-Mer）接受治療。

法國當局派出直升機和船隻搜索生還者。

英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱移民之死為「令人震驚和深感悲痛的事件」，並表示瓦解危險且犯罪的走私集團並加強邊境安全，是至關重要且必須加快進行。

打擊非法移民一直是英國和法國政府的重要任務。根據英國政府的數據，今年迄今有逾2萬人橫渡英倫海峽到英國，過去七天已有2000多人乘小船抵英。

英倫海峽是世界上最繁忙的航道之一，水流湍急，使得乘小船渡海變得危險。上月一艘載有嘗試渡海的移民船遇險後，兩人被發現死亡。

（BBC／天空新聞／法新社／路透社）

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