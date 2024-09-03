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法國72歲老婦遭丈夫落藥13年　先後被逾70男強姦 (17:57)

法國發生一宗震驚全國的社會案件，一名身陷強姦案官司的老翁涉嫌多年來迷暈72歲妻子後讓逾70名陌生人上門強姦她，案件周一（2日）開審，妻子選擇放棄匿名，並在庭上直接面對50名疑犯，包括丈夫。

71歲的多米尼克（Dominique P.）周一與他透過網絡招募的約50名男子，在法國南部城市亞維儂（Avignon）受審。警方指共72名男子對女事主性侵92次，其中51人身分獲確認，當中包括起重機駕駛員、消防人員、公司老闆和記者，部分人已婚，大部分人只參與一次，亦有人參與了6次。

報道指出，多米尼克2020年9月被商場保安揭發偷拍3名女性裙底，警方隨後在他的電腦發現其妻數以百計不雅照片和影片，畫面可見她事發時似無意識。調查人員還在一個網站發現聊天紀錄，對話顯示多米尼克招募陌生人到家中與其妻性交。多米尼克隨後承認，早於2011年兩夫婦住在巴黎近郊時已經進行，事前會先給妻子服用強力鎮靜劑。檢方指出，多米尼克不僅參與性侵，還將過程拍攝下。

代表女事主的律師團表示，涉案男子年齡介乎26歲至74歲。代表律師之一的加繆（Antoine Camus）說，其委託人直至2020年才首次得知此事，但對性侵「全無印象」。他又說，女事主本可選擇閉門審判，但「這正是施暴者所希望的」，她不願讓他們稱心如意，並希望公開身分能盡量提高大眾意識，以免同類事件再次發生。

自稱9歲時曾被男護士雞姦的多米尼克，另外分別涉及1991年一宗姦殺案和1999年一宗企圖強姦案正被起訴。（法新社）

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