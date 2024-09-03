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美扣押委內瑞拉總統私人飛機　稱違美方制裁 (13:45)

美國政府以違反美方制裁為由，周一（2日）在加勒比海國家多米尼加共和國扣押了委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的私人飛機，並把飛機開往美國佛羅里達州。委內瑞拉斥有關行徑儼如海盜。

航班追蹤網站Flightradar 24顯示，這架馬杜羅及其下屬使用的達索獵鷹900EX（Dassault Falcon 900EX）私人飛機，周一早上從多米尼加共和國首都聖多明各（Santo Domingo）飛往佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）。率先報道消息的美國有線新聞網絡（CNN）形容，這架飛機在委內瑞拉的地位相當於美國總統專機「空軍一號」，在馬杜羅多次出訪時均會見到，對上一次飛行是今年3月由委內瑞拉首都加拉加斯前往聖多明各。多米尼加共和國總統阿比納德（Luis Abinader）表示，該機不是以委內瑞拉政府名義註冊，而是以個人名義登記，其外交部稱去年5月收到某國提出的禁止該機活動要求。

美國司法部稱，這架飛機是委方「非法購買得來」，違反美方制裁。美司法部長加蘭（Merrick Garland）發表聲明說：「司法部扣押了一架飛機，我們認定這架飛機是透過一間空殼公司以1300萬美元非法購買，並偷運出美國供馬杜羅及其親信使用。」（法新社/路透社/CNN）

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