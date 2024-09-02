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日本新米生產成本漲供求失衡　價格漲二至四成 (15:16)

《日本經濟新聞》周一（2日）報道，受生產成本上升和供求失衡影響，日本主要白米產地今年產新米價格比去年大幅上漲二至四成。以香港常見的越光米為例，當地農業組織向農民收購的價錢，部分產地較去年急增42%。

在產量僅次於新潟縣的北海道和秋田縣，當地JA Group（日本農業協同組職）最近以高價從農戶手中收購新米。稻米種植面積居全國第二位的北海道，HOKUREN（北海道農業協同組合聯合會）將主要品牌白米「夢美人」每60公斤的「預估價」（支付給米農的金額）定為1.75萬日圓（約933港元），比去年高29％。漲幅遠高於去年的1％。種植面積排第三的秋田縣，主要品牌米「秋田小町」的預估價定為1.68萬日圓（約896港元），比去年高39％。率先確定預估價的新潟縣「越光」米漲至1.7萬日圓（約907港元），比去年高出22％，茨城的越光米增幅更達到42%。

報道指出，預估價上漲有兩個主要原因。第一個是生產成本上漲，包括肥料價格和燃料費，其中肥料價格上漲的主要影響因素是全球需求增加和日圓貶值。第二個原因是供求關係緊張。除了高溫天氣影響收成，入境遊客帶來的餐飲需求亦同時增加，加上與麵包等已漲價的其他食品相比，白米價格顯得相對便宜，因此令需求十分殷切，導致目前市面流通的去年產白米幾乎在超市絕迹。在部分地區，報道稱，7至8月收成的早熟米已經在超市上架，5公斤裝的價格超過3000日圓（約160港元），比去年高出三至四成。（日本經濟新聞）

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