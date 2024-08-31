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巴西大法官下令X停運　馬斯克批「關閉巴西頭號真相來源」 (12:45)

巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）周五（30日）下令社交平台X在巴西停運，理由是X的擁有人馬斯克未有按法庭命令為公司任命法律代表。馬斯克對此感憤怒，在X發帖稱「他們要關閉巴西頭號真相來源」，又形容莫賴斯是「扮演法官的邪惡獨裁者」，企圖破壞巴西民主。巴西傳媒報道，當地三大電訊商將從周六（31日）凌晨起禁用X。

莫賴斯下令X於24小時在巴西完全停止營運，又要求Google、蘋果及互聯網服務商採取措施，防止網民使用X。他並指出，「翻牆」使用X的網民會被罰款5萬巴西雷亞爾（約6.9萬港元）。

X在巴西有逾2200萬用戶，近月與莫賴斯陷入爭端。莫賴斯認為需監管社交平台的仇恨言論散播，馬斯克則批評對方企圖推動「不公義的審查」。本月中，X聲稱莫賴斯威脅公司的巴西法律代表，迫令按法律命令刪除平台上某些內容，決定關閉巴西業務。莫賴斯周三（28日）限令馬斯克於24小時內任命公司在巴西的新法律代表，否則面臨停運。

周四（29日）限期屆滿後，X方面發帖文稱預料莫賴斯很快會下令在巴西封殺X，「只因我們不遵守他想審查政治對手的非法命令」。馬斯克強調，「言論自由是民主基石，但巴西一個非民選的假法官因政治理由想要破壞它」。（法新社／路透社／中央社）

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