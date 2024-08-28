泰國成立專責小組執法打擊中國進口貨　稱華貨威脅當地製造業 (17:08)

正擔任看守首相的商業部長普坦（Phumtham Wechayachai）向記者表示，當局會成立由28個政府部門官員組成的專責小組，每兩星期開會一次檢視和修訂條例，防止非法貨品分發買賣。其他措施包括按照工業和藥物法例，增加受監管物品數量，並加強抽檢貨櫃。他說：「我們會更廣泛地運用現有措施。」他強調有關做法符合國際貿易規定。

泰國今年6月對價值少於1500泰銖（約344港元）的入口貨徵收7%增值稅。中國電商平台Temu今年7月進軍泰國，令當地中小企憂慮廉價入口貨會威脅它們存亡。普坦表示，正與中國大使館商討該電商平台是否遵守當地稅務條例。他強調不是要歧視任何國家，但當目前法例未能應對問題和社會關注時，當局準備好調整。

路透社報道，泰國的主要製造業組織指，來自中國的平價產品湧入泰國，威脅當地商戶的生存，去年泰國有近2000間工廠倒閉。泰國今年經濟增長率預計為2.6%，主要受惠於旅遊業和出口，將受生產業拖累，今年上半年泰國的工廠產出量較去年同期下跌2.01%。前首相他信上周呼籲當局採取「保護主義一小步」，以應對平價中國貨湧入。（路透社）