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珊珊料周四登陸九州　稍後登陸四國本州　日航取消122航班 (15:00)

正在日本南部海域的颱風「珊珊」預計周四（29日）登陸九州，之後可能先後登陸四國和本州，影響時間與範圍較估計長，造成風雨破壞可能較嚴重。日本航空決定取消周二至周三（27至28日）至少122班飛機，受影響旅客數逾5000人。

日本氣象廳周二上午11時45分發布的最新資料顯示，珊珊上午11時位於日本奄美市以東約110公里，緩慢向西北偏西方向前進，預計周二中午起24小時內，奄美部分地區降雨量將高達400毫米，九州南部地區可達300毫米。珊珊中心風速達每小時162公里、陣風每小時216公里，在日本氣象廳分類屬於「非常強烈颱風」，預計明日（28日）早上中心風力加強至每小時180公里，陣風每小時252公里，登陸前稍為減弱。香港天文台今晨8時的資料顯示，珊珊屬強颱風，中心風力為每小時165公里，預計稍後轉向偏北方向移動，周四登陸九州南部。

日本TBS電視台報道，隨着珊珊逼近，日航決定取消今明兩日共122個國內線及國際線航班，估計影響旅客數超過5000人。日本各家JR公司表示，九州新幹線列車可能從周二（27日）傍晚起受到影響，明日開始有可能採取預防性停駛；東海道新幹線與山陽新幹線從周四到周六（8月29至31日）期間，有可能全線或局部停駛。（中央社/讀賣新聞/朝日新聞）

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