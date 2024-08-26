真主黨領袖：攻擊行動目標是以方軍事情報基地　或有新一波行動 (11:34)

納斯魯拉稱，這波攻擊主要目標是以色列特拉維夫以北僅約1.5公里的軍事情報設施古利落特（Glilot）基地。該處距離以黎邊界約110公里，內有以色列情報機關摩薩德的總部。他說，真主黨發射了逾300枚「喀秋莎」火箭炮襲以色列11個地點，並分散以色列鐵穹防空系統的防禦力，再派出無人機向以施襲。

他亦反擊以色列的說法，包括否認以色列聲稱在真主黨行動前已採取先發制人攻擊。他並否認以色列聲稱粉碎了真主黨打算發射數以千計火箭炮的行動，稱「只有數十個火箭炮發射器被毁」。納斯魯拉亦稱，真主黨在行動中避免襲擊以色列民用設施，包括特拉維夫的本古里安國際機場。

以色列總理內塔尼亞胡則表示，以方截下了所有真主黨向目標所發的無人機。他未有表明以方會否有進一步行動，但強調以方的反襲「不是故事結尾」，未來以方若有行動，目的將是「改變（與黎巴嫩接壤）北部局勢」。（法新社/路透社/衛報）