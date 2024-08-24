印度婦遊吉隆坡遇路陷墮8米深坑　恐被地下水沖走 (14:55)

當地傳媒報道，該48歲印度婦女周五早上8時許經過路邊一張石椅時，地面突然陷落，她墮下巨坑失蹤。救援人員接報後展開搜索，用起重機將石椅吊起，使用樓梯和繩索進入地底，並派出搜索犬，但到晚上10時仍未尋回她。當局今晨（24日）擴大搜索範圍，並進入附近的6個渠口搜索。吉隆坡消防及拯救局助理局長法達指出，相比昨日，今日現場地下水位較低，但水流依然湍急。

《星洲日報》記者表示，截至今日中午，印度清真寺路其中一截長約100米的路段，包括昨日的「噬人洞」，已有3個地點被當局封鎖，其中一個地點輕微路陷，另一個封鎖點石磚地面從昨日開始「吐泡沫」，地下水不斷滲出。吉隆坡總警長拿督魯斯迪透露，事發地點附近曾發生過路面坍塌，但已經修復，如今卻再發生一次。市政府稱，事發地點附近建築物安全不受影響，警方則籲民眾減少到該處，因地底排出的氣體會對人體造成不良影響。

失蹤者與丈夫和4名友人到馬來西亞旅遊兩個月，原定今日離境，其丈夫表示，事發時正前往附近的旅行社確定回國機票，不料途中遭遇意外。（星洲日報）