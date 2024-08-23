不滿國會疑為總統幼子參選修法 印尼千人上街抗議 (00:03)

憲法法院周三裁定，地方正副省長候選人登記參選時，必須符合年齡達到30歲門檻的規定，推翻了最高法院的裁決，也等同阻擋12月25日才滿30歲的卡桑參加11月的地方選舉。

國會周三表示，拒絕憲法法庭針對候選人年齡限制的裁定，並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時符合即可，而非登記參選就需達到門檻。國會計劃周四上午批准修改選舉法。

印尼社交媒體從周三開始流傳以藍色為背景的印尼神鷹圖片，並寫上「緊急警告」，數百名民主派人士、名人和歌手等紛紛轉發該圖片，並使用「#KawalPutusanMK」（捍衛憲法法庭裁決）的標籤。

國會擬修訂選舉法，周四不僅在雅加達引發示威，其他城市如日惹特區和東爪哇的泗水都爆發抗議。在雅加達，數千人周四上午開始聚集在雅加達的國會大樓前示威抗議，導致交通癱瘓，車輛被迫改道，警方派出上千名警力和安全部隊戒備，抗議民眾一度推倒國會大門、拆除警方路障及燃燒物品等，爆發衝突。警方晚間強制清場後，人潮才逐漸散去。

當地電視台報道，有抗議人士在示威時大喊：「人民必須團結起來，繼續捍衛憲法法院的裁決。人民必須與政權奮戰，別只保持沈默。」

示威過程中有人向警方擲瓶和石頭。另外，有部分抗議人遭警方逮捕。

印尼國會周四早上的修法會議因未達法定人數而未有舉行。到晚上，國會副議長蘇弗米表示，政府已取消了修法計劃，並將遵守憲法法院的決定。他告訴當地新聞媒體Kompas說，目前沒有即將安排的國會會議來討論這項法律。

法新社／彭博社