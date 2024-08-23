明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

不滿國會疑為總統幼子參選修法 印尼千人上街抗議 (00:03)

印尼成千上萬人周四走上街頭，抗議國會擬推翻憲法法院有關地方選舉候選人門檻的裁決，並計劃修改選舉法為總統佐科幼子卡桑參選鋪路。在雅加達的國會大樓外聚集上千人示威者，癱瘓交通，並爆發警民衝突。在動蕩局勢下國會最終擱置修法。

憲法法院周三裁定，地方正副省長候選人登記參選時，必須符合年齡達到30歲門檻的規定，推翻了最高法院的裁決，也等同阻擋12月25日才滿30歲的卡桑參加11月的地方選舉。

國會周三表示，拒絕憲法法庭針對候選人年齡限制的裁定，並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時符合即可，而非登記參選就需達到門檻。國會計劃周四上午批准修改選舉法。

印尼社交媒體從周三開始流傳以藍色為背景的印尼神鷹圖片，並寫上「緊急警告」，數百名民主派人士、名人和歌手等紛紛轉發該圖片，並使用「#KawalPutusanMK」（捍衛憲法法庭裁決）的標籤。

國會擬修訂選舉法，周四不僅在雅加達引發示威，其他城市如日惹特區和東爪哇的泗水都爆發抗議。在雅加達，數千人周四上午開始聚集在雅加達的國會大樓前示威抗議，導致交通癱瘓，車輛被迫改道，警方派出上千名警力和安全部隊戒備，抗議民眾一度推倒國會大門、拆除警方路障及燃燒物品等，爆發衝突。警方晚間強制清場後，人潮才逐漸散去。

當地電視台報道，有抗議人士在示威時大喊：「人民必須團結起來，繼續捍衛憲法法院的裁決。人民必須與政權奮戰，別只保持沈默。」

示威過程中有人向警方擲瓶和石頭。另外，有部分抗議人遭警方逮捕。

印尼國會周四早上的修法會議因未達法定人數而未有舉行。到晚上，國會副議長蘇弗米表示，政府已取消了修法計劃，並將遵守憲法法院的決定。他告訴當地新聞媒體Kompas說，目前沒有即將安排的國會會議來討論這項法律。

法新社／彭博社

 

相關字詞﹕印尼；印尼總統佐科；選舉法 編輯推介

上 / 下一篇新聞