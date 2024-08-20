美國波音777X客機現結構裂痕　宣布暫停試飛 (17:53)

777X是波音公司最新的寬體客機。《西雅圖時報》報道，涉事飛機上周五（16日）在試飛後降落夏威夷，工程人員隨後發現該組件受損。報道引述周一率先爆料的航空消息網站The Air Current稱，檢查人員隨後在另外兩架試飛的777X同一位置發現裂痕。報道稱，涉事組件名為「推動連結」（thrust link），由鈦金屬製造，用於連接引擎和機翼，它不屬於引擎一部分，而是由波音自行專為777X設計，每個引擎有兩個相關組件，以防其中一個出問題。

波音周一發表聲明稱，在一次「例行維修檢查」時發現其中一架測試飛機位於引擎和飛機主體架構之間的一個組件受損。公司表示，已停止該機和測試機隊內其餘3架777-9型飛機的飛行，並更換受影響的組件，在準備好後才會復飛。聲明又稱，已將事件通報聯邦航空管理局（FAA）和相關客戶。

波音777X是全球最大型的雙引擎飛機，其中777-9翼展約72米、長近77米，最多可容納426名乘客。波音原定2020年開始赴運777X，但上月才獲FAA批准進行批文試飛，最新預計是於2025年赴運，未知今次事件會否進一步影響時間表。根據波音網站，全球多國的航空公司已訂購了540架777X。香港國泰航空今年3月時曾表示已訂購了21架777-9，期望2025年開始接收。（CNBC/西雅圖時報）