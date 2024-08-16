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瑞典現非洲以外首宗猴痘病例　巴基斯坦亦有個案 (16:51)

【16:51】世界衛生組織周三（14日）宣布從非洲開始流行的mpox（monkeypox，舊稱猴痘）列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），繼瑞典周四公布非洲以外首宗證實個案後，巴基斯坦亦宣布發現首批個案，是亞洲首次。

巴基斯坦衛生部周五發表聲明稱，當局錄得1宗感染新型病毒株個案，34歲患者來自波斯灣。北部開伯爾-普什圖省衛生部則表示，有3名來自阿聯酋的人確診，正被隔離，當局正進行化驗以確定病毒株。暫時未知中央政府衛生部所說的個案是否開伯爾-普什圖省個案其中一個。（法新社/路透社）

【11:48】瑞典周四（15日）錄得一宗mpox（monkeypox，舊稱猴痘）1b型病毒株病例，是非洲以外的首宗。這是世界衛生組織（WHO）周三（14日）宣布再次把mpox列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）後，首次發現猴痘擴散至非洲以外其他國家。相關報道：世衛列猴痘「國際關注突發公衛事件」

瑞典衛生部門在記者會表示，病人是在非洲地區時受感染，返到斯德哥爾摩後確診，病人現已接受治療。瑞典已做好診斷、隔離和治療患者的準備，又強調這宗病例不會增加普通人群的風險。歐洲疾控中心目前認為猴痘帶來的風險非常低。

非洲剛果民主共和國自2023年初出現本輪猴痘爆發後，至今累計有2.7萬個案，1100死亡病例，主要是兒童。（路透社）

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