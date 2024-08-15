美國哥倫比亞大學校長辭職　校園示威風波第三名校長下台 (15:03)

沙菲克（Minouche Shafik）在向師生發送的辭職電郵中表示，挺巴勒斯坦校園示威浪潮爆發，令哥大陷入「一段混亂的時期，很難克服大學社區內的歧見，對她的家人與社區的其他人帶來莫大損失」。她認為自己「在這個時機點」離職，「最能讓哥大渡過未來的種種挑戰」。

今年4月，支持巴勒斯坦的師生及校外示威者在哥大校園內搭建數十個帳篷，要求校方出售以色列相關資產。隨談判破局，沙菲克兩度尋求紐約警察進駐校園，最少100多人被捕，做法引起學生、教職員，以及人權組織不滿，譴責沙菲克阻撓挺巴人示威。另一方面，親以色列支持者則斥責沙菲克鎮壓力度不夠，共和黨紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）周三在社交平台發文批評沙菲克未能保護猶太裔學生，稱她「早就該下台」。

沙菲克是出生於埃及的經濟學家，擁有英國與美國雙重國籍，曾任英倫銀行副總裁、倫敦政治經濟學院院長和國際貨幣基金組織（IMF）副總裁，2023年7月成為哥大校長。據哥大官網，負責衛生與生物醫學服務的執行副校長阿姆斯特朗（Katrina Armstrong）將擔任臨時校長。（路透社/中央社）